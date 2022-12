Kremli kriitik Jašin mõisteti valeinfo levitamise eest vangi

«Järjekordne häbitu ja seadusetu kohtuotsus Putinilt ei sunni Iljad vaikima ega tohiks ausaid Venemaa inimesi hirmutada. See on veel üks põhjus, miks me peame võitlema, ja mul pole vähimatki kahtlust, et lõpuks me võidame,» kirjutas Navalnõi sotsiaalmeediakontol, mida peab tema meeskond.