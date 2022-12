Macron lubas noortele tasuta kondoome

Maconi sõnul muudetakse kondoomid apteekides 18-25-aastastele tasuta kättesaadavaks, et piirata soovimatut rasestumist noorte seas, vahendab The Guardian.

«See on väike rasestumisvastaste vahendite revolutsioon,» teatas Macron tervishoiudebatil Fontaine-le-Comte'is.

Prantsuse tervishoiusüsteem kompenseerib juba kondoomide hinna, kui need kirjutatakse välja arsti või ämmaemanda poolt. Sellise lähenemise eesmärk on võidelda AIDSi ja teiste sugulisel teel edasikanduvate haigustega.

Seksuaalkasvatusest rääkides märkis Macron: «Me ei ole sellel teemal väga head. Reaalsus on väga-väga erinev teooriast. See on valdkond, milles peame oma õpetajaid palju paremini harima.»