«Lääs arvab, et nad ei teinud meile lõppu peale 1990. aastal, kui Nõukogude Liit hakkas lagunema... Nad arvavad, et võivad meid jälle hävitada ja Venemaa tükkideks jagada,» ütles But riiklikule propagandakanalile RT, mida varem tunti Russia Todayna.