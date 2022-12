Belgia politsei võttis kinni europarlamendi asepresidendi Eva Kaili

Kaili võeti kinni jalgpalli MM-finaalturniiri võõrustaja Katariga seotud korruptsiooniuurimise raames, ütles allikas. Varem reedel võeti kinni veel neli kahtlusalust.

Varem oli teatatud, et Belgia pidas reedel kinni neli inimest, nende seas endise eurosaadiku seoses korruptsioonijuurdlusega Euroopa Parlamendi suhtes, mis puudutab üht Pärsia lahe riiki.

Uurijad on mitu kuud kahtlustanud, et üks Pärsia lahe riik üritab mõjutada Euroopa Parlamendi majanduslikke ja poliitilisi otsuseid ning annab märkimisväärseid kingitusi või kannab suuri summasid kolmandatele osapooltele, kellel on europarlamendis märkimisväärne ja/või strateegiline positsioon, teatas prokuratuur.

«Teiste vahistatute seas on üks endine Euroopa Parlamendi liige,» seisis teadaandes, kus ei täpsustatud nimeliselt, kes kinni võeti.

Juurdlus puudutab korruptsiooni ja rahapesu.

Politsei viis reedel Brüsselis läbi 16 haarangut ning arestis 600 000 eurot sularahas, samuti elektroonikaseadmeid, sealjuures mobiiltelefone.