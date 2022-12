Hirmsad haigused käivad kuulsusi mööda

Paljudele seriaalist «Tuvikesed» tuttav staar Christina Applegate (51) sai eelmisel suvel halva uudise. Selgus, et käte-jalgade tuimus, mida ta aeg-ajalt oli kaevanud, on tingitud sclerosis multiplex’i nimelisest närvihaigusest: aju ei saa enam ühendust kehaga.

«Ma ei kavatse sellega kunagi leppida. Ma olen vihane!» ütles Applegate sügisel New York Timesile antud intervjuus. Applegate on varemgi tõsiste tervisehädadega võidelnud. 2008. aastal avastati tal rinnavähk, millest ta edukalt jagu sai, lastes teha masektoomia ehk rinnad eemaldada. Saatus naeratas näitlejale: pärast võitu vähi üle sünnitas ta tütre, kellele pani nimeks Sadie. Lisaanalüüsidest sai Applegate teada, et tal on kõrgendatud risk haigestuda nii rinna- kui ka munasarjavähki, seega lasi ta eemaldada ka munajuhad ja munasarjad, et oma tervist mitte asjatult ohtu seada. Seega tegi uudis ravimatust närvihaigusest arusaadavalt meele mõruks.