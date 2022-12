Stoltenberg: Ukraina sõda võib muutuda ulatuslikumaks konfliktiks

«Kui asjad lähevad viltu, siis nad võivad minna kohutavalt viltu,» ütles Stoltenberg usutluses Norra ringhäälingule NRK.

«See on kohutav sõda Ukrainas. See on ka sõda, mis võib muutuda täiemahuliseks sõjaks, mis laieneb suuremaks sõjaks NATO ja Venemaa vahel,» ütles ta. «Me tegeleme iga päev sellega, et seda vältida.»

Norra endine peaminister ütles intervjuus, et «pole kahtlust, et täiemahuline sõda on võimalik». Ta lisas, et on tähtis vältida konflikti, mis hõlmaks Euroopas rohkem riike.

Kreml on korduvalt väitnud, et NATO liikmesriigid on saanud osaks konfliktist, andes Ukrainale relvi ja üksustele väljaõpet ning jagades sõjalisi luureandmeid vasturünnakuteks Vene vägedele.