Valge Maja on mures Vene-Iraani «ulatusliku sõjalise partnerluse» pärast

Moskva «pakub Iraanile enneolematul tasemel sõjalist ja tehnilist toetust - see on muutmas nende suhte täiemahuliseks kaitsepartnerluseks», lisas ta.

«Me oleme näinud teateid, et Moskva ja Teheran kaaluvad ühise tootmisliini rajamist letaalsete droonide valmistamiseks Venemaal. Me kutsume Iraani kurssi muutma ja mitte astuma neid samme.»

Ta lisas, et droonisüüdistused on juba varem korduvalt tagasi lükatud.

Teheran tunnistas eelmisel kuul, et on saatnud Venemaale droone, kuid väitis, et need tarniti enne Vene vägede tungimist veebruaris Ukrainasse.