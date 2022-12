Saksa politsei: Dresdeni pantvangistaja on surnud

Saksamaa ajaleht Bild teatas täna, et ründaja on tapnud vähemalt ühe inimese ning politsei andmetel leiti Prohlis asuvast korterist 62-aastase naise surnukeha, kes oli 40-aastase kahtlusaluse ema.

Veidi pärast keskpäeva teatas politsei, et on kahtlusalusega ühendust saanud ja pantvangiolukord on lõppenud. Kaks pantvangi pääsesid vigastusteta.