Brexiti-järgne ÜK otsib uusi partnereid Aafrikast ja Ladina-Ameerikast

Nii kavatseb öelda esmaspäeval välisministeeriumis peetavas kõnes välisminister James Cleverly, kelle kohaselt on Suurbritannial vajadus luua pikaajalisi partnerlussuhteid, alustades kaubandusest ja lõpetades kliimamuutusega, teatas tema pressiteenistus.

Kaks nädalat tagasi ütles peaminister Rishi Sunak oma kõnes, et «kuldajastu» suhetes Hiinaga on lõppenud, ent tema valitsus asub ajama «robustset pragmatismi» suhetes globaalsete võistlejatega.

Oma riiki Euroopa Liidust välja tüürides ütles toonane Briti peaminister Boris Johnson, et «globaalne Suurbritannia» vajab uute partnerlussuhete otsimist. Samas on kontseptsioon alles väljatöötamisel, puudutagu see siis kaubandust või julgeolekut. Suhete arendamist tõkestab samuti majanduslikult keeruline olukord ning kõrge inflatsioon.