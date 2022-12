Ukraina ootab Punaselt Ristilt sõjavangidega seoses konkreetseid samme

Vastuseks sellele märkis Jermak, et Venemaa on rikkunud kõiki rahvusvahelisi konventsioone, mistõttu ei ole rahvusvahelise õiguse normidele viitamine antud kontekstis piisav argument.

Jermak ütles, et Venemaa agressioon näitas ülemaailmse inimõiguste kaitsmise süsteemi kriisiseisundit. Sellises olukorras ei jää rahvusvahelistel institutsioonidel, organisatsioonidel ja nende töötajatel aega muutustega kaasnevatele vajadustele reageerida.

Šveitsi diplomaat Spoljaric Egger, kes varem töötas ÜRO areguprogrammis ning on ICRC juhi ametikohal esimene naine, vahetas välja Peter Maureri.

Ta on varem juhtinud Šveitsi välisministeeriumi ÜRO ja rahvusvaheliste organisatsioonide osakonda ning esindanud oma riiki diplomaadina Kairos ja New Yorgis. Spoljaric Egger on töötanud ka ÜRO palestiina pagulasagentuuris UNRWA.