USA kõrged esindajad külastavad suhete parandamise nimel Hiinat

USA abivälisminister Ida-Aasia asjus Daniel Kritenbrink ning rahvusliku julgeolekunõukogu Hiina ja Taiwani küsimuste juht Laura Rosenberger on 11.–14. detsembril visiidil Hiinas, Lõuna-Koreas ning Jaapanis.

Biden ütles kohtumist Xi'ga lõpetades, et uut külma sõda pole vaja. Xi seevastu rõhutas, et kahel riigil on rohkem, mitte vähem ühiseid huve.