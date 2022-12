Hiina kõrge tervishoiuekspert hoiatas koroona kiire leviku eest

Juhtiv epidemioloog Zhong Nanshan ütles riigimeedias avaldatud intervjuus, et Hiinas leviv koroonaviiruse omikrontüvi on äärmiselt nakkav ning võib viia nakkusjuhtude kiire kasvuni.

«Praegune omikroni mutatsioon on väga nakkav, üks inimene võib nakatada 22 inimest,» ütles Zhong.

«Praegu on epideemia Hiinas kiiresti levimas ja sellistes tingimustes, ükskõik kui tugev on preventsioon ja kontroll, on raske nakkusahelaid täielikult läbi lõigata.»