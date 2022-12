Erdoğan nõudis Putinilt Põhja-Süüria «puhastamist» kurdivõitlejatest

Erdoğan on ähvardanud alustada uut sõjalist sissetungi Süüria põhjaossa, et suruda sealt minema kurdivõitlejad, keda ta süüdistab seotuses novembris Istanbulis kuue inimese elu nõudnud plahvatuses.

Türgi president ütles pühapäeval telefonivestluses Putiniga, et on tähtis puhastada piiriala vähemalt 30 kilomeetri laiuses kurdivõitlejatest.

Türgi presidendikantselei teatel rõhutas Erdoğan, et «see on prioriteet».

Osa kurdivõitlejatest baseerub Vene sõjaväe kontrolli all olevatel aladel. Teised võitlevad koos USA-ga äärmusrühmituse Islamiriik džihadistide vastu.

Nii Moskva kui ka Washington on avaldanud Ankarale diplomaatilist survet, et see ei alustaks uut maavägede operatsiooni.