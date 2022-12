Niinistö: visiit Türki ei tuleks praegu kasuks

Niinistö ütles seda rahvusringhäälingule Yle presidendi küsitlustunnis. Ta märkis, et on sel aastal juba kolm korda rääkinud Erdoğaniga ning ei näe, et praegu oleks konkreetseid asju, mida saaks visiidiga edendada.

Ta tõrjus spekulatsioonid selle kohta, et Soome ja Rootsi ei liitu NATO-ga üheaegselt.

Niinistö ütles, et ta sai Ungari peaministrilt Viktor Orbánilt teate, et Budapest ei kavatse olla viimane ratifitseerija. Türgi sammuga seotud olukord on ebamäärasem.

«Lahendus on Erdoğani peas. Ma ei näe vähemalt praegu märke, et Türgi oleks asjaga edasi liikumas,» ütles Soome president.

Ta tõdes, et Türgis mõjuvad ka sisepoliitilised pinged ja lähenevad valimised. Türgi, Soome ja Rootsi vahel sõlmitud üksteisemõistmise memorandum on samuti muutunud Türgis valimiskampaania relvaks.

«Madridi kohtumise järel Türgi opositsioon kritiseeris, et valitsus on teinud järeleandmisi Soome ja Rootsi suhtes. See räägib palju valimiste õhkkonnast.»

NATO-liikmesuses on Soome jaoks kõige tähtsam ennetav kaitse, mida Soome alliansi kaudu saab, ütles Niinistö.