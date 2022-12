Pakistan: Talibani vägede tules hukkus piirialal kuus tsivilisti

«Pakistani piiriväed on andnud kohase, kuigi mõõdetud vastuse soovimatule agressioonile, vältides piirkonna süütute tsiviilelanike sihikulevõtmist,» seisis Pakistani avalduses.

«Pakistan on pöördunud ka Afganistani võimude pool Kabulis, et rõhutada olukorra tõsidust, ja nõudnud rangeid meetmeid, et vältida sarnaste intsidentide kordumist tulevikus.»