Venemaa tahtis Whelani vahetada Saksamaal vangistatud mõrvari vastu

Kirby tunnistas telekanalile ABC, et nad tahtsid «härra Krassikovi, keda sakslased vangis hoiavad».

Kirby ütles juuli lõpus CNN-ile, et Krassikovi kaasamine tehingusse oli «(Moskva) pahauskne katse vältida tõsist pakkumist» USA poolelt.

Mõned USA diplomaadid usuvad, et nõudmine Krassikovi vabastada lähtus president Vladimir Putinilt, kes oli ettevaatlik president Joe Bidenile poliitiliste plusspunktide andmise suhtes ajal, mil Ukraina suhtes valitses äge vastasseis, vahendas The New York Times.