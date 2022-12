Orbán võttis Ukrainale hädavajaliku raha pantvangi

Orava sõnul pidanuks 18 miljardit eurot abi Ukrainale olema ammu otsustatud. «Muidu võib juhtuda, et 1. jaanuarist ei ole mõnes Ukraina linnas elektrit, kütet ja vett ega ole riigieelarves raha ka,» nendib suursaadik. See on ELi tagatisega laenusumma, millest sõja tõttu kokku varisenud majandusega riik elab – maksab palku, pensione ja hoiab käigus baasinfrastruktuuri.

Ukrainlastele ellujäämiseks vajaliku laenusumma on pantvangi võtnud Ungari. Sama risk on ka üheksanda sanktsioonipaketi kohal, millega on plaanis karistada Ukrainas hirmutegude sooritamisega seotud Vene ametiisikuid ja ettevõtteid, ning Ungaril on tagataskus ka võimalus seista tuleva aasta alguses aeguvate varem kehtestatud sanktsioonide pikendamise vastu.