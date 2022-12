Iraan hukkas avalikult teise protestidega seotud vangi

Iraani kohtuvõimu uudisteagentuur Mizan teatas, et Majidreza Rahnavard mõisteti 29. novembril süüdi seoses kahe julgeolekujõudude liikme väidetava tapmise ja nelja haavamisega noarünnakus 17. novembril Mashhadis.

Nädalavahetusel hoiatasid inimõigusorganisatsioonid, et hukkamine ähvardab veel mitut meeleavaldustel vahistatut.

Iraani haaranud protestilaine on suurim väljakutse režiimile pärast šahhi kukutanud islamirevolutsiooni 1979. aastal. Enne kaht hukkamist teatasid Iraani kohtuvõimud, et seoses protestidega on surma mõistetud 11 inimest, kuid aktivistide sõnul ähvardab veel umbes kümmet süüdistus, millega võib kaasneda surmaotsus.