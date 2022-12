Kreeka külmutas europarlamendi asepresidendi Eva Kaili varad

Meede, mis laieneb ka Kaili omastele, puudutab «pangakontosid, seife, ettevõtteid ja muud finantsvara», ütles Kreeka rahapesuvastase võitluse ameti juht Haralambos Vourliotis. Ameti teatel on Kreeka pankasid ja riigiteenistusi otsusest teavitatud.

44-aastasele endisele saatejuhile Kailile esitati pühapäeval Brüsselis korruptsioonisüüdistus. Belgia politsei uurib väiteid, et jalgpalli MM-i korraldajariigi Katari nimel tegutsenud isikud maksid Euroopa poliitikutele Brüsselise poliitilise debati mõjutamiseks hiigelpistiseid.

Kaili, kes on avaldanud avalikult toetust Katari hiljutistele tööreformidele, on üks neljast kahtlusalusest, kes on kinni peetud ja saanud süüdistuse pärast seda, Belgia uurijad leidsid tema kodust «kotte sularahaga».