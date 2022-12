ANALÜÜS ⟩ Levtšenko: Lätis keelustatud Doždi meeskonna tegevuses paistis silma moskvalik kõrkus

Detsember algas inetu looga Balti riikide venekeelsel meediaväljal. 2022. aasta juulist alates Lätist saateid edastanud Venemaa telekanali Dožd saatejuht palus 1. detsembril saates «Siin ja praegu» saata televaatajatel fakte mobiliseeritud venemaalaste raske olukorra kohta Ukraina rindel ja ütles sõnasõnalt järgmist: «Me loodame, et paljusid sõjaväelasi oleme sealhulgas ka meie saanud aidata näiteks varustuse ja lihtsalt elementaarsete mugavustega rindel, sest need lood, mida on avaldanud ja rääkinud sugulased, tekitavad ausalt öeldes õudust.»