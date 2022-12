Kuid just nii läks Zaporižžjast pärita pangatelleriga, kes on üks paljudest sõja eest põgenenud ukrainlastest, kes on saanud abi Bulgaaria 17 500-liikmeliselt vene kogukonnalt.

Bondarenko, tema kaks väikest last ja ema võttis Musta mere kaldal asuvas Burgases vastu venelane, kes peab kuurortlinnas laste puhkelaagrit. 36-aastane Bondarenko möönab, et alguses oli see šokk. «Ma olen rõõmus, et kõik venelased pole agressorid,» lisas naine samas.