Rünnakus Kabuli hotellile hukkus vähemalt kolm inimest

"Kõik hotellikülalised on päästetud, ükski välismaalane surma ei saanud. Kaks väliskülalist, kes ülemiselt korruselt alla hüppasid, said vigastada," kirjutas Talibani peakõneisik Zabiullah Mujahid Twitteris.

Kuigi mullu augustis võimu haaranud Taliban väidab, et on Afganistani julgeolekuolukorda parandanud, on riigis aset leidnud arvukalt pommiplahvatusi ja rünnakuid, millest paljud on omaks võtnud terrorirühmituse Islamiriik kohalik haru.