Reinsalu: peab mõjusate sanktsioonidega edasi liikuma

Ta tervitas otsust suurendada Euroopa Rahurahastu (EPF-i) eelarvet, et kaitseabi Ukrainale jätkuks tõrgeteta. EL-i välisministrid otsustasid esialgu EPF-i eelarvet suurendada üle kahe miljardi euro. «Jätkusuutliku abi nimel peaks EPF-i eelarve lagi olema veelgi kõrgem ja minu ootus on, et lähiajal vaadatakse see uuesti üle,» ütles Reinsalu.