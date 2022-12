Uus-Meremaa peaminister vabandas rivaali roppusega kostitamise eest

Uus-Meremaa erakonna ACT liidrile David Seymourile ei meeldinud tema pihta suunatud remark ning ta nõudis esindajatekoja spiikrilt, et peaminister oma sõnad tagasi võtaks.

Arderni büroo teatas hiljem, et valitsusjuht vabandas.

Praegu 42-aastane Ardern on olnud peaminister juba viis aastat ning võitnud rahvusvaheliselt poolehoidu oma tasakaalukuse ja jalad-kindlalt-maas tüüpi suhtumise pärast kriiside lahendamisel.

Ta on üks esimesi valitsusjuhte, kellest on ametiaja kestel saanud ema ning tema populaarsus kahe ametiaja jooksul on olnud enamasti väga kõrge.