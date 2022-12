Kabuli rünnakust šokeeritud Hiina mõistis hukka igasuguse terrorismi

«See terrorirünnak on põlastusväärne ning Hiina on sügavalt šokeeritud. Me seisame kindlalt vastu terrorismi kõigile vormidele... Väljendame leina Afganistani sõjaväepolitseinikule, kes suri, ja väljendame kaastunnet vigastatutele,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin.

Talibani võimude esindajad väidavad, et on alates mullu augustist, mil nad võimule naasid, suutnud julgeolekuolukorda märkimisväärselt parendada. Sellele vaatamata on esinenud küllaldaselt plahvatusi ja muid liiki rünnakuid, millest suure osa on omaks võtnud Islamiriik.