Uus-Meremaa kehtestas enneolematu eluaegse keelu sigarettide ostmisele

Omamoodi seadus näeb ette, et tubakatooteid ei saa kunagi müüa kellelegi, kes on sündinud pärast 2009. aasta 1. jaanuari. See tähendab, et sigarettide ostmisele kehtestatav eluea alampiir hakkab pidevalt kerkima ning teooria järgi peaks sigarette osta sooviv inimene 50 aasta pärast tõestama, et ta on vanem kui 63 eluaastat.

Tervishoiuametnikud loodavad samas, et suitsetamine hääbub juba ammu enne seda. Nii on nad sõnastanud eesmärgi muuta Uus-Meremaa suitsuvabaks juba aastaks 2025.

Uus seadus vähendab ühtlasi nii jaemüüjate arvu, kel on lubatud müüa tubakatooteid, umbes 6000-lt kuni 600-le kui vähendab ka lubatava nikotiinisisalduse piirmäära tubakas.

«Puudub hea põhjendus lubada müüa toodet, mis tapab pool neist inimestest, kes seda kasutavad,» ütles abitervishoiuminister Ayesha Verrall parlamendis. «Ja ma ütlen teile, et me lõpetame selle tulevikus, nüüd, mil me selle seaduse vastu võtame.»

Tema sõnul aitab selline otsus säästa tervishoiusüsteemil miljardeid dollareid, kuna puudub vajadus ravida suitsetamisest saadud haigusi, nagu vähktõbi, südamerabandus, insult, aga ka amputatsioonid.

Seadusandjad hääletasid parteiliini pidi, toetades seaduseelnõu häältega 76-43.

Libertariaanlik ACT partei, mis seisis eelnõule vastu, ütles, et seaduse läbi kaotavad paljud väikesed niiöelda nurgapoekesed oma leiva, sest ei saa enam müüa üht oma põhikaupa, sigarette.

«Me seisame vastu sellele eelnõule, kuna see on halb eelnõu ja see on halb poliitiline suund, nii otsekohene ja lihtne see ongi,» ütles ACTi asejuht Brooke van Velden.

Tema sõnul võrdub järk-järguline keeld «lapsehoidja-tüüpi riigi keeluga», mis tekitab vastukaaluks tohutu musta turu. Van Velden lisas, et keelustamine pole kunagi töötanud ning lõppeb alati soovimatute tagajärgeega.

Seadus ei puuduta samas veipimist, mis on juba praegu muutunud Uus-Meremaal märksa populaarsemaks kui tubakatoodete suitsetamine.

Novembris avaldatud statistika kohaselt suitsetab igapäevaselt kaheksa protsenti Uus-Meremaa täiskasvanutest, kümme aastat tagasi oli sama näitaja umbes 16 protsenti.

Samas on veipimise osakaal tõusnud märkimisväärselt – kui vaid kuus aastat tagasi tarbis e-sigarette alla protsendi täiskasvanud uusmeremaalastest, siis tänaseks on see näitaja kerkinud 8,3 protsendile.