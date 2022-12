Diplomaadid: EL otsustas anda Bosniale kandidaatriigi staatuse

Venemaa sõjategevus Ukrainas on andnud uut hingamist Euroopa Liidu tahtlikkusele kaaluda uute idapoolsete riikide vastuvõtmist, mis seni on jäänud aastateks toppama.

EL on mures, et Venemaa ja Hiina võivad oma mõjuala laiendada Balkani poolsaarele, kui sealsete riikide pürgimused saada ühenduse liikmeks Brüssel tagasi lükkab.

Bosnia poliitilise olukorra üle on EL-il mure siiski suur, kuna seal elavad kolm miljonit inimest on lõhestunud piki rahvuslikke piire sestsaadik, kui 1990-ndatel möllas seal sõda.

Bosnia on jaotunud serblaste ühenduse ja moslemite-horvaatide föderatsiooni vahel, mida seob võrdlemisi nõrk keskvalitsus.

Tegu on düsfunktsionaalse haldusliku süsteemiga, mis loodi 1995. aasta Daytoni leppe alusel, millega lõppes verine kodusõda, ent mis paraku ei toonud riigi poliitmaastiku mõttes hästi toimivat raamistikku.

Euroopa Komisjon on toonud välja 14 prioriteetset valdkonda, milles on vaja läbi viia põhjalik reform enne järgmisele tasandile jõudmist ehk ametlike liitumisläbirääkimiste algatamist.

EL-i laienemisvolinik Oliver Varhelyi on öelnud Bosniale, et nüüd on nad «olulises pöördepunktis» oma teekonnal ühendusse jõudmiseks.