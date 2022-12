Abikaasa: EL peaks survestama USAd Assange'i vabastama

Austraalia kodanik Assange on olnud alates 2019. aastast Londonis vanglas, oodates väljaandmist USA-le, kus teda ähvardab kohus Iraagi ja Afganistani sõda puudutava salajase materjali avalikustamise eest 2010. aastal.

Sel aastal oli Assange Euroopa Parlamendi Sahharovi inimõigusauhinna kandidaatide lõppnimekirjas.

«Ma loodan, et Euroopa institutsioonid võtavad selge seisukoha. Neil on oma parlamendilt saadud õigus võtta tugev positsioon. Ja seda on vaja, sest see on poliitiline küsimus,» ütles Stella Assange europarlamendis pressikonverentsil.

«See nõuab poliitilist survet Euroopa Liidu lähedasele liitlasele USA-le,» lisas ta.

Sahharovi auhind antakse Strasbourg'is kolmapäeval üle ukraina rahvale.

Julian Assange Londonis Ecuadori saatkonna rõdul 19. mail 2017. Foto: MATT DUNHAM/AP Photo/Scanpix

Assange'i naise sõnul andis Brüssel Wikileaksi asutaja lõppnimekirja arvamisega poliitilise signaali, et see juhtum on ELi, Euroopa kodanike ja Euroopa ajakirjanduse jaoks tähtis.

«Nüüd peavad Euroopa institutsioonid mõistma, et neil on Euroopa Parlamendilt selge mandaat võtta see juhtum, et Juliani vabastamise eest seista.»

Abikaasa lisas, et Londoni Belmarshi vangla, kus Assange viibib, ei andud talle luba videosilla kaudu europarlamendile avalduse esitamiseks.

Nüüdseks 51-aastast Assange'i on peetud alates 2019. aastast tugevdatud turvameetmetega Londoni Belmarshi vangas, kuna ta rikkus kautsjonireegleid varasemas kohtuasjas, milles teda süüdistati Rootsis toime pandud seksuaalses rünnakus. Rootsi on süüdistustest loobunud.

Enne seda redutas Assange seitse aastat Ecuadori Londoni saatkonnas, et pääseda Rootsile väljaandmisest. Austraallane peeti kinni, kui Ecuadori valitsus vahetus ja tema diplomaatiline kaitse tühistati.