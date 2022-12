Vene-meelne propaganda süüdistab Türkmenistani läänesõbralikke noori sõja esile kutsumises

«Ametnik ütles, et selline sõda nagu Ukrainas, võib juhtuda homme ka Türkmenistanis, kui me ei hoia oma noori eemal lääne meediast ja kultuurist,» rääkis RFE/RLile eelmisel neljapäeval Balkani provintsis propagandakoosolekul osalenud inimene, kes palus tagakiusamise kartuses anonüümsust. «Nad lisasid, et Ameerika ja Euroopa meedia info – mis mürgitavat noorte inimeste meeli – on peamine põhjus, miks Ukrainas puhkes sõda.»