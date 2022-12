Prantsuse prokuratuur otsis läbi Macroni erakonna peakorteri

Macroni valitsuste värvatud konsultandid sattusid rambivalgusesse märtsis, kui senati uurimises järeldati, et riigi kulutused neile olid Macroni esimesel ametiajal aastatel 2018 kuni 2021 kahekordistunud.

«See on normaalne, et kohtusüsteem uurib vabalt ja sõltumatult ning sellele teemale valgust heidab,» ütles Renessansi kõneisik Loïc Signor uudisteagentuurile AFP.

Ta lisas, et partei teeb prokuröridega koostööd ja pakub neile «kogu vajalikku infot valimiskampaaniate kohta».

Ka McKinsey kinnitas, et selle kontoreid on puistatud ja et prokuratuuriga tehakse igakülgset koostööd.