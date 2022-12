Biden Sandy Hooki aastapäeval: relvakontroll on moraalne kohus

«Meil on moraalne kohus võtta vastu ja jõustada seadusi, mis hoiavad ära selliste asjade kordumise,» ütles Biden avalduses.

AR-15 automaatvintpüssiga relvastatud 20-aastane Adam Lanza tappis 2012. aastal Connecticuti osariigis Newtonis Sandy Hooki algkoolis 20 last ja kuus täiskasvanud haridustöötajat. Lanza võttis tapatalgute järel endalt elu.

Tulistamine vapustas Ameerika ühiskonda ja viis turvameetmete tugevdamiseni koolides. Samuti tõi see taas päevakorda relvakontrolli seaduste karmistamise, mille üle peetakse tuliseid arutelusid veel kümme aastat hiljemgi.

Kui Texase osariigis Ulvades lasti tänavu mais Robbi algkoolis maha 19 last ja kaks õpetajat, võttis kongress vastu seaduse relva soetamiseks vajaliku taustakontrolli karmistamise kohta.

Seadus ründerelvade keelustamise kohta aegus aga 2004. aastal ja kongress pole seda siiani uuendanud, ehkki riiki vaevavad massitulistamised massitulistamiste otsa. Ummikseisu taga on peamiselt vabariiklased, kes osutavad, et relva omamine on põhiseaduslik õigus.