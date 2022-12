Korrakaitsjad said pereliikmetelt teate, et Garethi vend Nathaniel on jäänud kadunuks ja otsustasid kontrollida Garethi maja Wieambilla asulas. Eraldatud maamaja juurde jõudes tabas korrakaitsjaid kuulirahe, mis tappis kaks ja vigastas veel ühte politseinikku.