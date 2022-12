Taani peaminister esitles vasak- ja paremleeri ühendavat uut valitsust

Tegemist on esimese taolise koalitsioonivalitsusega 44 aasta jooksul ja see toob kokku aastakümneid teineteist vastustanud pooled.

Valitsuses on 23 ministrit, kellest üksteist on Frederikseni sotsiaaldemokraadid. Liberaalid saavad seitse ja mõõdukad viis portfelli. Naisi on valitsuses kaheksa ja mehi 15.