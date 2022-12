Moskva hoiatas õhutõrjesüsteemide Patriot saatmise eest Ukrainasse

Ukraina on teadetele süsteemide saatmise kohta reageerinud ettevaatlikult. Tegemist on tundliku teemaga mitte ainult Ukraina, vaid ka selle partnerite jaoks, ütles Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar. Samuti ütles ta, et ametliku teadaande süsteeme puudutava kokkuleppe kohta teevad vaid president Volodõmõr Zelenskõi või kaitseminister Oleksi Reznikov.

Valge Maja ja Pentagoni liidrid on öelnud, et Ukraina varustamine täiendavate õhutõrjesüsteemidega on prioriteet ning Patrioti saatmine on olnud kaalumise all mõnda aega. Ametnike sõnul talve saabudes ning Ukraina taristu vastu suunatud rünnakute eskaleerumisel on küsimus muutunud iseäranis oluliseks.