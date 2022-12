POSTIMEES BRÜSSELIS ⟩ Ungarile järele andmine muutis võitluslikuks Poola

Morawiecki lisas: «Meie oleme sellele tugevalt vastu. Vihjata, et Poola oleks nõus sanktsioonide nõrgendamisega, ei tööta. Me kutsume kõiki liikmesriike, eriti Saksamaad, Prantsusmaad ja Hollandit sanktsioone tugevdama ja laiendama.»

Politico portaali kohaselt käis Lääne- ja Ida-Euroopa vahel vaidlus selle üle, kas Vene väetised võivad pääseda sanktsioonidest või mitte. Lääne väitel tuleb väetis välja jätta, sest see on seotud rahvusvahelise toidujulgeolekuga. Samas väetiste sanktsioonide alla panemise eest seisnud idatiiva riigid on juhtinud tähelepanu sellele, et selle pealt teenivad mitmed Kremlile lähedased oligarhid.