Leedu sõlmis USAga HIMARSide ostmise lepingu

Tema sõnul on väga oluline, et kõik Balti riigid ostaksid HIMARS-id. «Oleme teinud ja jätkame selle potentsiaali arendamisel ja kogu piirkonna julgeoleku parandamisel koostööd Eesti ja Lätiga. Esimesed HIMARSide tarned on kavandatud 2025. aastasse,» ütles Anušauskas.