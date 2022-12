ISW: Venemaa võib luua uue pealetungi võimaluse veel sellel talvel

«Ukraina kindralstaabi 1.–15. detsembri päevaaruannetes öeldakse alati, et Ukraina ametnikud ei ole Valgevenes Põhja-Ukraina ründamiseks vajalike Vene väe löögirühmade moodustamist tuvastanud,» öeldakse 15. detsembri aruandes.

«Avalikes allikates puuduvad 15. detsembri seisuga tõendid, et Vene vägi moodustaks Valgevenes löögirühmi. On väga ebatõenäoline, et Valgevene vägi tungiks Ukrainasse Venemaa löögirühmata,» märgitakse aruandes.