Ukraina presidendi esindaja: me vajame peamiselt raketitõrjerelvi

«Meil on hädasti vaja relvi ja eeskätt õhutõrje- raketitõrjesüsteeme, et kaitsta oma linnu ja kriitilisi taristuobjekte,» ütles Žovkva Leedu seimis toimunud konverentsil, kus arutati geopoliitilist olukorda idarindel pärast Ukraina võitu.

Kiievist videosilla vahendusel konverentsist osa võtnud Žovkva ütles, et Ukraina on juba saanud USA-lt ja Saksamaalt selliseid relvi, aga mitte piisavalt.

USA meedia teatas sel nädalal, et Pentagon on viimistlemas plaani anda Ukrainale Patriot raketisüsteeme, mis suudaksid Vene raketid alla tulistada.

Žovkva ütles, et Ukrainal on lisaks relvadele vaja ka laskemoona.

Venemaa on küll väitnud, et sõjategevusse tehakse talvel paus, kuid Ukaina linnu ja asulaid rünnatakse sellegipoolest iga päev, ütles ta.

Žovkva rõhutas, et Ukraina jaoks on väga tähtsad euroatlandi integratsiooni väljavaated.

«Ukraina tulevik on Euroopas [..] Emad ja lapsed peidavad end kusagil Kiievi ja teiste linnade varjendites, nad ei taha olla NSVL-is, nad tahavad, et nende lapsed oleksid Euroopa Liidus,» ütles ta.

«Kui me ei oleks peatanud agressorit oma riigis märtsis, aprillis, oleks agressor tulnud teie riikidesse ja siis, kes teab, veel edasi. Nii et öelge, palun, oma Lääne partneritele alliansis ja EL-is, et Ukraina võitleb meie kõigi eest, me võitleme endi ja teie eest. Sestap oleme ära teeninud, et meist saaksid NATO ja EL-i täisliikmed,» ütles Ukraina esindaja.