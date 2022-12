Horvaatia parlament ei toetanud Ukraina sõdurite väljaõpet

Ent missioonist osa võtmine on jaotanud poliitikud Horvaatias, mis on nii EL-i kui NATO liikmesriik, kahte lehte.

President Zoran Milanović on korduvalt öelnud, et on sellele mõttele vastu ning et selline samm seoks Horvaatia sõjaga rohkem kui vaja.