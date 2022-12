NATO kindral kinnitas võimekust tagada julgeolek Kosovos

Ent KFOR-i kindralmajor Angelo Michele Ristuccia ütles, et tema alluvuses olevatel jõududel on endiselt kontroll olukorra üle.

«KFOR-il on täielik võimekus, sealhulgas personali osas, pakkuda turvalist ja ohutut keskkonda ja liikumisvabadust kõigile kogukondadele kõikjal Kosovos,» ütles ta viitega oma üksuse ÜRO mandaadile.

Kosovos on detsembris sajad serblased, keda on välja vihastanud endise politseiniku kinnipidamine, tõkestanud maanteid, mis on halvanud liiklust läbi kahe piiriületuspunkti Serbiaga.