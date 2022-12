Prantsuse minister ärgitab firmasid loovutama kontoriruumi kodututele

«Ma pöördun bosside poole, kellel on bürood, mida nad enam ei kasuta ja mis on võimalik anda kiiresti kodutute abistamiseks,» ütles minister raadiojaamale France Inter.

Prantsusmaal on viimastel päevadel mitmel pool miinuskraadid ja mõnede organisatsioonide andmetel magab üle 2000 lapse lageda taeva all.

Kleini sõnul on valitsus asunud probleemiga tegelema, kuid on selle ulatust on raske täpsemalt määratleda.