India valitsuspartei liikmed põletasid Pakistani välisministri nukke

Alates 1947. aastast on riigid pidanud kolm sõda ja nende vahel on olnud hulk kokkupõrkeid.

India välisministeerium ütles eile, et nii madalale kui Bhutto Zadari ei ole isegi Pakistan varem langenud, ja nõudis «lõppu Made in Pakistan terrorismile».

Pakistan teatas täna vastuseks, et India valitsus on püüdnud 2002. aasta Gujarati veresauna pettemanöövrite ja võltsingute abil varjata.

«See on häbiväärne lugu massilistest tapmistest, lintšimistest, vägistamistest ja rüüstamistest. Ning on fakt, et Gujarati veresauna korraldajad on kohtumõistmisest pääsenud ja on nüüd India valitsuses juhtivatel kohtadel.»