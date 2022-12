Zelenskõi kutsus taas partnerriike andma Ukrainale õhutõrjevahendeid

«Venemaa ei säästa ressursse sõjaks meie rahva vastu. Ma olen tänulik igale liidrile ja igale rahvale - meie partneritele, kes mõistavad, et Venemaa nii ulatuslikke »investeeringuid« terrorisse tuleb katta veelgi suurema abiga inimestele, kelle vastu terror on suunatud,» ütles ta traditsioonilises õhtuses videopöördumises.

«Lugupeetud partnerid! Leidke võimalus anda Ukrainale usaldusväärne õhukaitse, usaldusväärne õhutõrjekilp. Te saate seda. Te saate anda meie inimestele kaitse - sajaprotsendilise kaitse Vene rakettide eest. Kui me selle saame, siis Vene terrori peamine vorm, nimelt raketiterror, muutub lihtsalt võimatuks,» ütles Zelenskõi.

«Ja ainult see tähendab julgeolekut miljonitele inimestele ja kogu sõjalise olukorra strateegilist ümberkorraldamist. Mida vähem on Venemaal võimalusi terroriks, seda rohkem on meil võimalusi tuua tagasi ja tagada rahu.»