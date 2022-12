POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Bahmut valmistub tänavalahinguteks

Bahmutis võib korduda Sjeverodonetski linna stsenaarium, kus käisid nädalad verised tänavalahingud, kuni Ukraina armee taandus soodsamatele positsioonidele, et säästa oma sõdurite ja linnaelanikeelusid.

Postimees käisviimati Bahmutis viis nädalat tagasi. Siis oli rindejoon veel mõned kilomeetrid linnast eemal, aga nüüd on Vene üksused juba kahes suunas linna sisse tunginud.

Ukraina sõdurid rääkisid Postimehele eile, et lõunasuunast on Vene üksused jõudnud kesklinnast 1,5-2 kilomeetri kaugusele. Lõunas on Vene üksused ületanud ka juba linna poolitava Bahmutka jõe. Samuti on Vene üksused kesklinnale lähemale tulnud ka idasuunas: umbes kilomeetri võrra võrreldes novembriga.