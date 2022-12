Hiinas kuhjuvad piirangute tühistamise järel koroonasurmad

Ametlikult pole Hiina teatanud ühestki Covid-19 põhjustatud surmast alates 7. detsembrist, mil võimud tühistasid pärast ootamatult suureks paisunud meeleavaldusi viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud. Sellega koos peatati ka inimeste massiline testimine, mis on seadnud kahtluse alla nakatumisi puudutava info õigsuse. Eile teatas Hiina ainult 2097 uuest sümptomaatilisest Covid-19 juhtumist.

Samal ajal on Hiinas ametliku info puudumise tõttu saanud laialdast tähelepanu nime Chenqin all esinev amatöörstatistik, kes internetiotsinguid analüüsides hindas, et läinud reedel oli riigis umbes 40 miljonit uut koroonajuhtu ning laupäeval oli nakatunud 39 protsenti Pekingi elanikest.