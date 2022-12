INTERVJUU ⟩ Poola julgeolekuekspert: NATO väljus Przewodówi raketiplahvatuse kriisist usaldusväärsemana

Poolale on ­Ukraina toetamine keskne, kuid samavõrra tähtis on takistada idapiiri taga kestva konflikti muutmist regionaalseks sõjaks, rõhutas Varssavi ülikooli strateegiliste uuringute ja rahvusvahelise julgeoleku ­osakonna dotsent Madej intervjuus Posti­mehele pärast 15. novembril​ Przewodówi külas toimunud Ukraina õhutõrjeraketi plahvatust, mis nõudis kahe kohaliku elu.

Mitte keegi, sealhulgas Poola, ei soovi eskaleerida konflikti Ukrainas tasemele, mis tähendaks otsest sõda Venemaa ja NATO vahel. Kuid see võib juhtuda. See oleks Venemaa, kes kutsub esile NATO reaktsiooni, mitte vastupidi. Nii et Przewodówi juhtumit analüüsiti põhjalikult, vältimaks igasugust riski, et langetatakse rutakaid tegutsemisotsuseid.