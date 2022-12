Jõulupühade ajal võib Soomes esmaabi kättesaamatuks jääda

Kiirabi töökoormus ja suutmatus kõiki hättasattunuid abistada on Soomes viimasel ajal saanud palju tähelepanu. Mistõttu võttis Soome rahvastiku- ja sotsiaalteenuste minister Krista Kiuru eelmise nädala lõpus kõigi esmaabiga tegelevate üksuste juhid kokku, et arutada, kuidas tekkinud arstiabi defitsiiti riigis ületada, selgus Yle ja Helsingin Sanomate vahendatud infost.

Ministri sõnul on kõige keerulisem olukord Lõuna-Soomes. Teema on tõsine ja patsientide turvalisusele on tähelepanu juhtinud ka Soome järelevalveasutused. Suvel juba arutati, kuidas parandada Soome regioonides asuvate kiirabivastuvõttude olukorda, kuid paraku pole midagi praeguseks paremaks muutunud, tõdes Helsingin Sanomat eile.