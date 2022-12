Briti kohus: plaan migrandid Rwandasse saata on seaduslik

Advokaatide sõnul oli valitsuse kava ebaseaduslik mitmel põhjusel, sealjuures seati kahtluse alla eeldus, et Rwanda on ohutu kolmas riik, kuhu migrante saata.

«Kohus on otsustanud, et valitsusele on seaduslik teha korraldusi asüülitaotlejate saatmiseks Rwandasse ning et nende asüülitaotlusi menetletakse Rwandas, mitte Ühendkuningriigis,» ütles kohus.