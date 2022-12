KOHALIK VAADE ⟩ Vilniuse bussijuhtide streik tabas valusat kohta

Me hakkame streikima – säärane hoiatus on üsna tavaline Lääne-Euroopa pealinnades, aga Vilniuses on streigid harvaesinevad nähtused, millega kaasnevad raskestiennustatavad tagajärjed. Nii et kui Vilniuse ühistransporditöölised otsustasid streikima hakata, tõi see päevavalgele rohkem, kui algselt plaanis.