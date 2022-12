Hollandi peaminister palus vabandust riigi orjandusmineviku eest

«Hollandi valitsuse nimel palun ma täna vabandust Hollandi riigi kunagiste tegude pärast,» ütles peaminister Haagis rahvusarhiivis peetud kõnes, avaldades lootust, et nüüd saab alata haavade paranemine. «Meie ühise ajaloo raamatus on palju lehekülgi, mis täidavad meid 21. sajandil hämmingu, õuduse ja sügava häbiga.»

Rutte möönis, et minevikku ei saa kustutada ja seda ka ei üritata teha, vahendas Hollandi avalik-õiguslik ringhääling NOS. Samas on valitsusjuht varem tõrjunud võimalust, et põhjustatud kannatuste eest makstakse valuraha.